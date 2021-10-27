Радуцкий предположил, что дефицит кислорода вызван диверсией

В Украине действительно есть дефицит кислорода, заявил председатель Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, сообщает Украина 24.

"Первое - это то, что... И сегодня уже СБУ и силовые структуры начали заниматься этим вопросом, потому что есть подозрения, что это может быть также диверсия, потому что почему-то именно на прогнозируемый пик эпидемии два самых мощных кислородных завода стали на техническую профилактику. На пр﻿осьбу правительства перенести техническую профилактику там ответили, что это невозможно. Заводы пока стоят, но уже 2 ноября выходят из профилактики... К сожалению, это частные заводы - в стране все кислородные заводы частные.

На сегодняшний день такого, чтобы остановился кислород, не было ни в одной области. В Одессе, например, в этой больнице уже разобрались. Там есть политическая составляющая, а кислород был. Я сегодня разговаривал с Одесской госадминистрацией и облсоветом. Там не все так просто – пусть правоохранительные органы и областная администрация разбираются. Концентраторы там были в больницах. Даже если кислорода в баллоне не было, там были концентраторы. Это очень непростой вопрос по Одессе", – заявил он.

Также Михаил Радуцкий отметил, что сейчас Украине нужно 344 тонны кислорода в сутки на всю страну.

"К тому же "Дельта", а сейчас мы уже имеем "Дельта+"... Они очень сильно повышают процент кислородозависимых пациентов - на 10-15% увеличилось их количество... Минздрав, к сожалению, не руководит кислородными заводами, но в ручном экстренном режиме сегодня решает вопрос по Чернигову, другим областям. На сегодняшний день первые 160 тонн кислорода мы получили от Польши..." , - сказал он.

Напомним, в Одессе пациентов одной из больниц пришлось среди ночи эвакуировать в другое медучреждение. Причиной этому стало нехватка кислорода для больных.