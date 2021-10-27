Белый дом обвинил Facebook в дезинформации о вакцинах

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки в ходе регулярного брифинга обвинила социальную сеть Facebook в распространении фейков о вакцинах против коронавируса, которые превалируют над правдивыми данными о препаратах, сообщает Лента.Ру.

Комментируя информацию СМИ о том, что Facebook продолжает лидировать среди других соцсетей в вопросе распространения дезинформации о COVID-19 и вакцинах, Псаки заявила, что эти данные не удивляют Белый дом.

"К сожалению, для нас неудивительно слышать, что Facebook знал об этих проблемах, знал о них, возможно, еще в начале этой пандемии" , — сказала она.

Псаки напомнила, что представители администрации США еще в июле сообщали, что "социальные сети являются основным каналом для распространения неверной информации" о коронавирусе.