Берлин осудил применение Bayraktar на Донбассе

Правительство Германии негативно высказалось в отношении применения Вооруженными силами Украины беспилотников Bayraktar на Донбассе. Украинский посол в Берлине Андрей Мельник напомнил немецкой стороне о праве защищаться, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

Сегодня в немецком правительстве выразили озабоченность тем, что обе стороны конфликта на Донбассе применяют беспилотники, которые "запрещены минскими соглашениями". Кроме того, Берлин призвал стороны конфликта к деэскалации.

"Украинская сторона категорически отвергает сегодняшнее предупреждение Министерства иностранных дел (Германии - ред.)" , - сказал Мельник.

Дипломат напомнил немецкой стороне, что Украина имеет право защищаться, когда территорию страны "день и ночь бомбят из российских тяжелых вооружений, и когда гибнут мирные жители и солдаты".

В связи с этим посол призвал правительство Германии выражать озабоченность ситуацией на временно оккупированных украинских территориях и удвоить свои усилия в качестве посредника, чтобы созвать нормандский саммит в Берлине.