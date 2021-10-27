В Минздраве рассказали об анализах перед вакцинацией
Заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин в эфире "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24" рассказал, как организована вакцинация от коронавируса в Украине, и нужно ли перед прививкой делать дополнительные анализы, сообщает Украина 24.
По его словам, вакцинация в Украине проводится с использованием трех основных платформ:
"Это центры вакцинации, пункты прививки или мобильные бригады. В каждом таком центре есть обученные работники, их несколько тысяч, которые прошли специальное обучение по оказанию не только медицинской помощи, но и по порядку проведения вакцинации. Это процесс управляемый, поскольку каждый врач имеет соответствующее обучение, и он в частности проводит медицинское освидетельствование человека, или спрашивает у него о наличии тех или иных состояний".
Кузин отметил, что "не рекомендуется делать никаких дополнительных анализов перед проведением прививки".
"Не нужно сдавать кровь ни на определение антител, ни каких-либо дополнительных маркеров. Это не рекомендовано, потому что вакцина может применяться даже у тех людей, которые переболели в течение максимум трех месяцев после завершения основной болезни. Поэтому эти моменты достаточно важны", - сказал заместитель главы Минздрава.
Также Кузин рассказал о принципах и правилах инфекционного контроля при вакцинации.
"Инфекционный контроль - это недопущение инфекций в месте оказания медицинской помощи или тех или иных медицинских манипуляций. Так вот, каждый пункт прививки или мобильная бригада соблюдает правила и принципы инфекционного контроля, чтобы исключить факт инфицирования во время проведения этих манипуляций. Даже несмотря на то, что могут применяться альтернативные методы вакцинации, такие как в "Укрпочте" или на определенных выездных сессиях, или даже на какой-то автотрассе. В этом случае есть определенные рекомендации по инфекционному контролю", - отметил он.