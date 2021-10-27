В Минздраве рассказали об анализах перед вакцинацией

Заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин в эфире "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24" рассказал, как организована вакцинация от коронавируса в Украине, и нужно ли перед прививкой делать дополнительные анализы, сообщает Украина 24.

По его словам, вакцинация в Украине проводится с использованием трех основных платформ:

"Это центры вакцинации, пункты прививки или мобильные бригады. В каждом таком центре есть обученные работники, их несколько тысяч, которые прошли специальное обучение по оказанию не только медицинской помощи, но и по порядку проведения вакцинации. Это процесс управляемый, поскольку каждый врач имеет соответствующее обучение, и он в частности проводит медицинское освидетельствование человека, или спрашивает у него о наличии тех или иных состояний".

Кузин отметил, что "не рекомендуется делать никаких дополнительных анализов перед проведением прививки".

"Не нужно сдавать кровь ни на определение антител, ни каких-либо дополнительных маркеров. Это не рекомендовано, потому что вакцина может применяться даже у тех людей, которые переболели в течение максимум трех месяцев после завершения основной болезни. Поэтому эти моменты достаточно важны" , - сказал заместитель главы Минздрава.

Также Кузин рассказал о принципах и правилах инфекционного контроля при вакцинации.