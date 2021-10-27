В Сумах застрелили одного из лидеров местного "Правого сектора"

Несколько часов назад в Сумах выстрелом в голову был убит член "Правого сектора" Александр Иванина.

Накануне Иванина пришёл на заседание городского совета и выступил с жёсткой критикой в адрес местных депутатов и перевозчиков маршруток. Он ругал их за высокие цены и низкое качество обслуживания. После чего заявил, что на дорогах города будут останавливать транспорт, нарушающий критерии, которым должны соответствовать маршрутки, с вызовом полиции.

СМИ сообщают, что убийство произошло возле подъезда Иванина на глазах у его жены. Помощь врачей уже не понадобилась.