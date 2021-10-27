Говорить о замене министра обороны преждевременно – ОП
Министр обороны Андрей Таран будет в составе президентской делегации во время визита в Великобританию, говорить о его замене сейчас преждевременно, сообщает Укринформ.
Об этом рассказал пресс-секретарь Президента Сергей Никифоров в комментарии Укринформу.
"Андрей Таран должен лететь в составе президентской делегации в Британию. Там у него запланированы важные мероприятия. По состоянию на сейчас говорить о смене министра преждевременно. Он и дальше выполняет свои функции, и такие публичные разговоры ему будут только мешать", - отметил пресс-секретарь главы государства.