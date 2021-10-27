Говорить о замене министра обороны преждевременно – ОП

Министр обороны Андрей Таран будет в составе президентской делегации во время визита в Великобританию, говорить о его замене сейчас преждевременно, сообщает Укринформ.

Об этом рассказал пресс-секретарь Президента Сергей Никифоров в комментарии Укринформу.