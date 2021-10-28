Иран решил восстановить переговоры по ядерной сделке

Как утверждает агентство AFP, Иран согласился возобновить переговоры с мировыми державами по ядерной сделке. Это заявил заместитель министра иностранных дел страны Али Багери после встречи с посредниками ЕС в Брюсселе, пишет Анна Полисученко, РБК-Украина.

Остальные участники переговоров, в том числе непрямых переговоров между США и Ираном, все еще должны подтвердить свое возвращение за стол переговоров.

"Мы согласны начать переговоры до конца ноября. Точная дата будет объявлена ​​в течение следующей недели" , - написал в Twitter Али Багери.

Он сказал, что у него "состоялся очень серьезный и конструктивный диалог ... по основным элементам успешных переговоров".