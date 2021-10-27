Виновник ДТП в Харькове может попасть под амнистию

Подросток, устроивший жуткое ДТП в Харькове, может попасть под амнистию. Об этом в среду, 27 октября, на своей странице в Facebok написал депутат Харьковского городского совета Игорь Черняк, сообщает Корреспондент.

По его словам, к 30-ой годовщине Независимости Украины разработа проект закона об амнистии для несовершеннолетних, в том числе в непреднамеренном преступлении.

"Амнистия распространяется на несовершеннолетних. Предусмотрены исключения. Но в случае с Николаем они не работают. Совершенное им преступление по закону считается непредумышленным. Он также не подпадал бы под амнистию, если бы находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Но по официальной информации полиции он был трезв" , - написал Черняк.

Депутат предположил, что в случае принятия документа в нынешней редакции 16-летнего "мажора" могут освободить прямо в зале суда.

Он призвал нардепов Верховной Рады не принимать этот законопроект в текущей редакции, "которая позволяет 16-летнему гонщику уйти от ответственности".