Боевики обстреляли населенные пункты Луганщины

Российские оккупанты обстреляли населенный пункт Трехизбенка и окрестности села Кряковка Луганской области, сообщает Украинская правда.

Об этом заявили Счастинская городская территориальная община в facebook, а также ОТУ "Север" на своей странице﻿.

"27 октября 2021 года в 16:20 враг совершил обстрел населенного пункта Трехизбенка. Оккупационные войска РФ в очередной раз применили запрещенную Минскими договоренностями артиллерию большого калибра".

По населенному пункту Трехизбенка было выпущено около 20 снарядов, повреждены пять частных домов. В результате обстрела возникли очаги пожара, которые быстро ликвидировало подразделение ГСЧС.

Также повреждена линия электропередач, ведутся восстановительные работы. Жертв среди мирного населения нет. Это уже не первый обстрел гражданской инфраструктуры Трехизбенки со стороны российско-оккупационных войск за последние месяцы.

Обстреляны также окрестности села Кряковка – по предварительным данным сюда оккупантами было произведено 28 выстрелов запрещенным калибром 120 мм. Жертв, пострадавших нет; осколками поврежден "водовоз" – автомобиль ЗИЛ-131.