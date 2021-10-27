Боевики обстреляли населенные пункты Луганщины

Российские оккупанты обстреляли населенный пункт Трехизбенка и окрестности села Кряковка Луганской области, сообщает Украинская правда.

Об этом заявили Счастинская городская территориальная община в facebook, а также ОТУ "Север" на своей странице﻿.

"27 октября 2021 года в 16:20 враг совершил обстрел населенного пункта Трехизбенка. Оккупационные войска РФ в очередной раз применили запрещенную Минскими договоренностями артиллерию большого калибра".

По населенному пункту Трехизбенка было выпущено около 20 снарядов, повреждены пять частных домов. В результате обстрела возникли очаги пожара, которые быстро ликвидировало подразделение ГСЧС.

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Также повреждена линия электропередач, ведутся восстановительные работы. Жертв среди мирного населения нет. Это уже не первый обстрел гражданской инфраструктуры Трехизбенки со стороны российско-оккупационных войск за последние месяцы.

Обстреляны также окрестности села Кряковка – по предварительным данным сюда оккупантами было произведено 28 выстрелов запрещенным калибром 120 мм. Жертв, пострадавших нет; осколками поврежден "водовоз" – автомобиль ЗИЛ-131.

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