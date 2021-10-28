В ЕС снизилась цена на газ после "поручения" Путина

Цены на газ в Европе упали после поручения президента России Владимира Путина «Газпрому» увеличить поставки газа в ЕС. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, сообщает Лента.Ру.

Цена на газ снизилась с 1041 доллара за тысячу кубометров до 1008 долларов за тысячу кубометров. За день стоимость упала более чем на четыре процента.

Владимир Путин призвал «Газпром» повысить объемы газа в европейских хранилищах, что должно помочь Европе, столкнувшейся с энергетическим кризисом. Соответствующее заявление он сделал на совещании по вопросам ресурсного потенциала Ямала.

«Газпром» должен начать плановые работы по поставкам в Европу после закачки газа в подземные хранилища России. По мнению президента, дополнительные объемы топлива стабилизируют цены на европейском энергорынке. Глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что компания закончит закачку газа в российские подземные хранилища к 8 ноября.