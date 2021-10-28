План Байдена по борьбе с глобальной проблемой провалился

Круглосуточный режим работы портов не помог решить глобальную проблему сбоев в цепочках поставок, как ранее предполагал президент США Джо Байден. Его план провалился, и грузы по-прежнему задерживаются, сообщает Лента.Ру.

Крупнейший морской перевозчик Maersk сообщил, что значительная часть водителей не забрали грузы несмотря на изменения в графике работы порта в Лонг-Бич. Там с 25 октября ввели дополнительный ежедневный сбор для грузоперевозчиков, которые вовремя не освобождают доки. За каждый контейнер придется заплатить 100 долларов, причем сумма будет увеличиваться с каждым днем простоя снова на 100 долларов. Предполагается, что надбавка позволит освободить место для судов, ожидающих отгрузки.

К этому решению критически отнеслись грузоперевозчики, которые опасаются роста и без того высоких транспортных расходов. Они заметили, что причины задержки контейнеров — отсутствие необходимого оборудования для транспортировки и переполненность складов. Кроме того, в стране наблюдается нехватка рабочей силы, в том числе дальнобойщиков и складских работников. Все эти препятствия не удастся побороть через изменение графика работы портов или штрафов за простой, уверены эксперты.

Компании сообщают о росте убытков и сокращении прибыли из-за сбоев в цепочках поставок. Правительство, для которого это политически чувствительная тема, ищет решение в сложившейся ситуации. Так, Джо Байден сообщил CNN, что рассмотрит возможность привлечь Национальную гвардию для сокращения задержек. Однако лишь некоторые эксперты допускают такой шаг.

Ранее американский президент заявил, что два самых забитых порта США в Лос-Анджелесе и Лонг-Бич будут работать круглосуточно, чтобы разгрузить примерно 500 тысяч товарных контейнеров, скопившихся на судах. По словам Байдена, некоторые крупные ритейлеры также будут больше работать ночью, чтобы наладить поставки. Представители Белого дома предупредили, что несмотря на усилия по стабилизации ситуации американцы могут столкнуться с подорожанием товаров и их дефицитом во время рождественских праздников из-за сбоев в цепочках поставок.