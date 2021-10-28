Стрелковую ассоциацию США атаковали российские хакеры - СМИ

Стрелковая ассоциация США подверглась кибератаке с применением вируса-вымогателя, при участии российских хакеров. На своих ресурсах хакеры разместили 13 файлов, принадлежащих, по их утверждению, НСА, пишет Анна Полисученко, РБК-Украина.

По информации NBC, большинство украденных документов касаются грантов, финансируемых из бюджета стрелковой ассоциации. Если запрашиваемый хакерами выкуп не будет выплачен, киберпреступники грозятся опубликовать и другие украденные файлы. NBC не приводит сумму, запрашиваемую киберпреступниками.

Телекомпания утверждает, что за атакой на НСА стоят хакеры, объединившиеся в группировку Grief. Речь идет о коллективе, именовавшемся ранее Evil Corp, который американские власти связывают с Российской Федерацией и против которого Минфин США в 2019 году ввел санкции. С момента введения санкций Evil Corp могли сменить название, чтобы избежать рестрикций.

В пресс-службе НСА не прокомментировали сведения о предполагаемой кибератаке. В то же время глава пресс-службы стрелковой ассоциации указал в Twitter, что НСА "не обсуждает вопросы, касающиеся ее физической или электронной безопасности". По его словам, НСА принимает "чрезвычайные меры по защите информации, касающейся ее членов, спонсоров и деятельности".