Эксперт прогнозирует закрытие банковских отделений в Украине

В Украине, как и в других странах мира, уже в скором будущем банковские отделения могут вовсе закрыться. При этом банки для оценки своих клиентов будут отслеживать передвижения и покупки клиентов, сообщает Обозреватель.

Об этом изданию рассказал Сергей Сароян, основатель компании Performance Managment. Главная тенденция сейчас – это сбор всей возможной информации о клиенте: его перемещениях по городу, его продуктовых предпочтениях, склонности к импульсивным покупкам и т.д. Все это в той или иной мере применяется компаниями в работе и уже сейчас может повлиять, например, на решение о выдаче займа или формирование персональных предложений.

Следующий шаг – создание широкой экосистемы, которая будет простираться далеко за пределами финансовой сферы.

"Мы видим, как все крупные компании из электронной коммерции стараются запустить свое собственное платежное приложение, мотивируя пользователей использовать именно его для покупок через начисление баллов, которые можно тратить на платформе" , – говорит Сароян.

Банковская сфера будущего – это некий симбиоз финансового и нефинансового миров: место где пользователь сможет приобрести любой товар, инвестировать свои средства и воспользоваться необходимой услугой не покидая единого пространства.