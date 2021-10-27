"Дія" запустила распечатку сертификата о первой COVID-прививке

Теперь украинцы могут сгенерировать сертификат о первой Covid-прививке через официальный сайт Дія без биометрического паспорта, сообщает Факты.ICTV.

Как передает официальный Telegram-канал Дія сертификат о Covid-вакцинации можно сохранить на телефон или напечатать.

Необходимо авторизоваться на сайте Дія с помощью квалифицированной электронной подписи, нажать на пункт. Получить Covid-сертификат на главной странице или в разделе Услуги, подписать согласие на обработку персональных данных КЭП.

Когда Дія найдет информацию о вакцинации гражданина в базе данных, тогда вы получите уведомление об этом на свою электронную почту.

Сертификат о первой прививке можно получить без биометрических документов, для этого требуется только электронная подпись.