В Украине впервые провели операцию по трансплантации легких

Первый украинец, которому провели успешную операцию по трансплантации легких, уехал домой. Органы дыхания Виктора Бабия функционируют на полную, сообщает Факты.ICTV.

Об этом информировала основательница общественной организации Всеукраинская платформа донорства iDonor Ирина Заславец на своей странице в социальной сети Facebook.

"Он дышит полной грудью. Крутит педали тренажера. А еще по коридору к журналистам шел так быстро и уверенно, что мама с женой не могли его догнать" , — рассказала она.

По ее словам, до операции мужчина не мог пройти даже несколько метров. Волонтер отметила, что Виктор планирует жить, дождаться внуков и свозить сына на море.

"И видели бы вы, какими влюбленными глазами смотрят они с женой друг на друга. Они больше не боятся потерять это. И знаете, этот день — это как возможность прикоснуться к счастью" , — написала она.

Заславец процитировал слова генерального директора Львовской клинической больницы скорой медицинской помощи Олега Самчука.