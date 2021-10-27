СБУ проверяет "Укрэксимбанк" на "финансирование терроризма"

После журналистского расследования «Схем» о многомиллионном валютном кредите, выданном государственным «Укрэксимбанком», прокурор Офиса генерального прокурора открыл производство по статье о «финансировании терроризма». Досудебное расследование осуществляет Главное следственное управление Службы безопасности Украины, сообщает Радио Свобода.

Об этом в ответ на запрос журналистов рассказали в Офисе генерального прокурора Украины. В ОГП отметили, что производство открыли после обращений народных депутатов, которые ссылались на материал программы «Схемы», а именно на расследование «Мецгер, «ДНР», SkyMall и $60 миллионов», обнародованное 7 октября.

В ОГП сообщили, что 19 октября прокурор открыл производство по статье 258-5 (часть 3) Уголовного кодекса Украины – это «финансирование терроризма, совершенного организованной группой в особо крупном размере, что имело тяжелые последствия». Такое преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы от 10 до 12 лет с лишением занимать определенные должности сроком до 3 лет и конфискацией имущества.

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