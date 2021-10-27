На съемочной площадке "Ржавчины" есть еще боевые патроны - полиция

Как утверждает CNN в полиции округа Санта-Фе американского штата Нью-Мексико подозревают, что на съемочной площадке фильма "Ржавчина", где актер Алек Болдуин случайно застрелил кинооператора Галину Хатчинс, могли быть и другие боевые патроны. Об этом заявил шериф округа Санта-Фе Адан Мендоса, сообщает Лига.net.

"Мы подозреваем, что на съемочной площадке были и другие боевые патроны" , – сказал шериф.

Мендоса отказался комментировать вопрос, как боеприпасы попали на съемочную площадку, поскольку расследование находится в активной фазе.

"Криминалистическая лаборатория проверит, являются ли они официально боевыми патронами или нет" , – сказал Мендоса.

Шериф сказал, что власти проводят дальнейшее расследование, чтобы определить, как у членов съемочной группы оказалось оружие с боевым патроном.