На съемочной площадке "Ржавчины" есть еще боевые патроны - полиция
Как утверждает CNN в полиции округа Санта-Фе американского штата Нью-Мексико подозревают, что на съемочной площадке фильма "Ржавчина", где актер Алек Болдуин случайно застрелил кинооператора Галину Хатчинс, могли быть и другие боевые патроны. Об этом заявил шериф округа Санта-Фе Адан Мендоса, сообщает Лига.net.
"Мы подозреваем, что на съемочной площадке были и другие боевые патроны", – сказал шериф.
Мендоса отказался комментировать вопрос, как боеприпасы попали на съемочную площадку, поскольку расследование находится в активной фазе.
"Криминалистическая лаборатория проверит, являются ли они официально боевыми патронами или нет", – сказал Мендоса.
Шериф сказал, что власти проводят дальнейшее расследование, чтобы определить, как у членов съемочной группы оказалось оружие с боевым патроном.
"Есть люди, которые проверяли или держали в руках огнестрельное оружие, когда оно было заряжено, до того, как оно добралось до мистера Болдуина – мы проводим беседы. И есть некоторые дополнительные вопросы, которые нам нужно задать", – сказал он.