Россия потребовала заменить Третьякову Медведчуком в ТКГ
Представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш сообщил, что российская сторона хочет заменить в делегации Галину Третьякову на Виктора Медведчука. Об этом Гармаш написал в своем Facebook
"Теперь они (российская сторона – ред.) уже диктуют нам, кого включить в нашу делегацию", – пишет он.
Если конкретно – в РФ потребовали снять официального представителя Украины Галину Третьякову, заменив ее Виктором Медведчуком.
"Они только хотят иметь дело с кумом Путина", – написал Гармаш.
По его мнению, в Кремле просто
"не могут придумать разумных причин, объясняющих невыполнение решений нормандского квартета об обмене пленными и открытии КПВВ в Счастье и Золотом".
"Предъявляются невозможные требования для блокировки работы подгруппы", – считает он.