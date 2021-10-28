Россия потребовала заменить Третьякову Медведчуком в ТКГ

Представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш сообщил, что российская сторона хочет заменить в делегации Галину Третьякову на Виктора Медведчука.﻿﻿ Об этом Гармаш написал в своем Facebook

"Теперь они (российская сторона – ред.) уже диктуют нам, кого включить в нашу делегацию", – пишет он.

Если конкретно – в РФ потребовали снять официального представителя Украины Галину Третьякову, заменив ее Виктором Медведчуком.

"Они только хотят иметь дело с кумом Путина", – написал Гармаш.

По его мнению, в Кремле просто "не могут придумать разумных причин, объясняющих невыполнение решений нормандского квартета об обмене пленными и открытии КПВВ в Счастье и Золотом" .