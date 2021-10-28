РФ может затянуть возвращение скифского золота - Малюська

Россия может затянуть возвращение скифского золота Украине еще на полтора года. Такая ситуация может возникнуть, если РФ обжалует решение Апелляционного суда Амстердама, сообщает Факты.ICTV.

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська, отметив, что на подачу кассационной жалобы отводится три месяца. Еще примерно полтора года дело может рассматриваться в кассационной инстанции.