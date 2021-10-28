ПФУ напомнил о доплатах к пенсиям в ноябре

В ноябре пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет получат доплаты к пенсии в размере до 400 гривен, сообщает Зеркало недели.

Об этом напомнили в пресс-службе ПФУ. Отмечается, что выплаты будут начислены для 895,5 тысяч пенсионеров.

В декабре также планируется очередное повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума, что повлечет за собой индексацию соцвыплат и пенсий. В частности, увеличится минимальная пенсия по возрасту и будет установлена доплата за сверхурочный стаж. Размер минимальной пенсии с 1 декабря увеличится для лиц старше 65-летнего возраста до 2600 грн.

Правительство увеличило бюджет Пенсионного фонда на 18,5 млрд грн в связи с финансированием пенсий с 1 декабря.