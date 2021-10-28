Стартовали продажи первого в мире летающего мотоцикла

Японская компания ALI Technologies представила летающий мотоцикл Xturismo, который способен продержаться в небе 40 минут. Перевозить байк может только одного человека, сообщает Обозреватель.

Как рассказала NekkeiAsia, во время демонстрации мотоцикл поднялся над землей на несколько метров и совершил полет, который продолжался около полутора минут. При этом, как отметили в компании, мотоцикл может разгонять скорость до 100 км/ч.

Его конструкторы сообщили, что аппарат работает от двигателей внутреннего сгорания и запускает работу двух больших несущих пропеллеров. Общий вес байка составляет 300 кг.

Говоря о предназначении мотоцикла в ALI Technologies отметили, что он может служить не только развлечением, но и выполнять определенные функции в спасательных операциях и "пройти там, где человеку или автомобилю это сделать трудно".

Мощностей производства хватит, чтобы собирать до 200 аппаратов в год. Источник: A.L.I. Technologies

Максимальная длительность полета около 40 минут. Источник: Ken Kobayashi

В идею стартапа уже инвестировали такие компании, как Kyocera и Mitsui Sumitomo Insurance Venture Capital. Источник: Ken Kobayashi

Разработчики аппарата уже начали принимать заявки на него. Они планируют выпускать в год около 200 штук таких мотоциклов, но могут пересмотреть количество моделей, зависимо от спроса на Xturismo. Первая партия будет представлена покупателям уже во второй половине 2022 года. Цена Xturismo для предварительного заказа примерно 77,7 млн иен, или $682 тыс.

Компания рассчитывают, что это будет первый летающий мотоцикл с электроприводом, который можно будет использовать на дорогах общего пользования. Стартап уже пытается получить автомобильные номера для своего изделия.

Компания A.L.I. Technologies Inc. со штаб-квартирой в Токио существует с 2016 года и занимается разработкой летательных аппаратов с вертикальным взлётом, как беспилотных, так и с ручным управлением.