В Ровно больницы "забиты" больными COVID-19

В Ровно медучреждения, принимающие на лечение больных коронавирусной инфекцией, практически полностью заполнены. В городе приняли решение новых ковид-пациентов доставлять в медучреждения области, сообщает Корреспондент.

"Самый высокий уровень заболеваемости в Ровенском районе. Больных из Ровно будут доставлять в больницу Клеваня" , - отметили в пресс-службе Ровенской областной государственной администрации.

Как отметили в администрации, загруженность в областных больницах составляет 76%, занято 52% кислородных точек. Для лечения COVID-больных оперативно добавлены койки в трех больницах - Корце, Радивилове, Млинове.

Еще две больницы - во Владимирцы и областном госпитале ветеранов войны - ждут согласования с Минздравом.