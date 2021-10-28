В Ровно больницы "забиты" больными COVID-19
В Ровно медучреждения, принимающие на лечение больных коронавирусной инфекцией, практически полностью заполнены. В городе приняли решение новых ковид-пациентов доставлять в медучреждения области, сообщает Корреспондент.
"Самый высокий уровень заболеваемости в Ровенском районе. Больных из Ровно будут доставлять в больницу Клеваня", - отметили в пресс-службе Ровенской областной государственной администрации.
Как отметили в администрации, загруженность в областных больницах составляет 76%, занято 52% кислородных точек. Для лечения COVID-больных оперативно добавлены койки в трех больницах - Корце, Радивилове, Млинове.
Еще две больницы - во Владимирцы и областном госпитале ветеранов войны - ждут согласования с Минздравом.
"Городские больницы заняты", - сказала в ходе брифинга координатор вакцинации в Ровенской области Елена Гандзюк.