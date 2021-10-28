В Украине будут улучшать качество питьевой воды

Украинская власть намерена улучшить качество питьевой воды в стране. Для этих нужд с бюджета выделят один млрд грн. Об этом в среду, 27 октября, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время поездки в Донецкую область, сообщает Корреспондент.

"В проекте бюджета на 2022 год планируется направить 1 млрд грн на программу "Питьевая вода Украины". Значительный процент систем централизованного водоснабжения в регионах обладают изношенным состоянием, что плохо влияет на качество воды. Ситуацию необходимо менять" , - цитирует пресс-служба﻿ Кабмина слова Шмыгаля.

В ходе визита он ознакомился с ходом ведения капитального ремонта второго Донецкого водопровода в Славянском районе, который должен быть окончен в апреле 2022 года.

"Это улучшит качество услуг централизованного питьевого водоснабжения населению городов Краматорск, Дружковка, Константиновка и других населенных пунктов Славянского и Константиновского районов" , - говорится в сообщении.

Уточняется, что из Государственного фонда регионального развития на ремонт участка водопровода было выделено 102,2 млн. грн. в 2020 году и 71,8 млн. грн - в 2021-м. Кроме того, из областного бюджета на этот проект было направлено 11,3 млн. грн. в 2020 году и 7,9 млн. грн.