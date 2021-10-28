На границе задержали заробитчан с липовыми COVID-сертификатами

Полиция открыла уголовные производства в отношении граждан Украины, которые пытались пересечь границу с Польшей с поддельными сертификатами о вакцинации, сообщает УНИАН.

"26 октября трое мужчин из Житомирской области в пункте пропуска Ягодин, пересекая госграницу, показали пограничникам международные сертификаты о вакцинации с признаками подделки. Правонарушителям 43, 38 и 35 лет. Граждане намеревались отправиться на заработки" , - говорится в сообщении сектора коммуникации полиции Волы﻿нской ﻿области.

Сейчас в отношении мужчин открыты уголовные производства по признакам правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (Использование заведомо поддельного документа).

Полицейские изъяли и направили на экспертизу поддельные документы. Правонарушителям придется оплатить судебный сбор и штраф, который может быть до 850 гривень. Также мужчинам, в соответствии с санкцией статьи, может грозить ограничение свободы сроком до двух лет.