День бабушек и дедушек 2021: поздравления, трогательные открытки

В четверг, 28 октября, в Украине и других странах мира отмечают День бабушек и дедушек. Этот теплый семейный праздник символизирует связь между старшим поколением, внуками и правнуками, сообщает Обозреватель.

Ежегодно в этот день принято поздравлять бабушек и дедушек, дарить им открытки, цветы и подарки. Далее подборка трогательных поздравлений и открыток.

История Дня бабушек и дедушек

Отдельный праздник, посвященный бабушкам и дедушкам, предложили отмечать в 2009 году в Нидерландах, когда местное цветочное бюро выдвинуло идею дарить старшим представителям семьи горшки с живыми цветами. Корни символизируют старшее поколение семьи, а молодые ростки – молодое.

Трогательные поздравления в День бабушек и дедушек

Вы внуков обожаете

И все им позволяете,

С любовью их целуете

И всячески балуете.

Вас поздравляем с праздником!

И пусть наши проказники

Вас ценят, понимают

И тоже обожают.

***

Самых любимых, самых родных,

Тех, что всех больше нас ждут, защищают,

Тех, что нас балуют и угощают,

Бабушки, дедушки, вас поздравляем!

Будьте здоровы всегда и бодры,

И не волнуйтесь за нас понапрасну,

Вы нам нужны, бесконечно нужны,

Бабушки, дедушки – в вас наше счастье!

***

Дорогие бабушка и дедушка, поздравляю вас! Говорят, что любить сильнее, чем своих детей, можно только своих внуков. Спасибо вам за тепло и ласку, которую вы дарите! Пусть крепкое здоровье и хорошее чувство юмора будут с вами каждый день. Пусть в душе будет мир, гармония и радость, а в доме звучит веселый смех и пахнет ароматными пирогами! Живите еще много лет и подарите любовь своим правнукам!

***

Открытки и картинки в День бабушек и дедушек

Открытка в День бабушек и дедушек. Источник: pronedra.ru

Поздравления с Днем бабушек и дедушек. Источник: bonnycards.ru

Видео ко Дню бабушек и дедушек