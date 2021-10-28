День бабушек и дедушек 2021: поздравления, трогательные открытки
В четверг, 28 октября, в Украине и других странах мира отмечают День бабушек и дедушек. Этот теплый семейный праздник символизирует связь между старшим поколением, внуками и правнуками, сообщает Обозреватель.
Ежегодно в этот день принято поздравлять бабушек и дедушек, дарить им открытки, цветы и подарки. Далее подборка трогательных поздравлений и открыток.
История Дня бабушек и дедушек
Отдельный праздник, посвященный бабушкам и дедушкам, предложили отмечать в 2009 году в Нидерландах, когда местное цветочное бюро выдвинуло идею дарить старшим представителям семьи горшки с живыми цветами. Корни символизируют старшее поколение семьи, а молодые ростки – молодое.
Трогательные поздравления в День бабушек и дедушек
Вы внуков обожаете
И все им позволяете,
С любовью их целуете
И всячески балуете.
Вас поздравляем с праздником!
И пусть наши проказники
Вас ценят, понимают
И тоже обожают.
***
Самых любимых, самых родных,
Тех, что всех больше нас ждут, защищают,
Тех, что нас балуют и угощают,
Бабушки, дедушки, вас поздравляем!
Будьте здоровы всегда и бодры,
И не волнуйтесь за нас понапрасну,
Вы нам нужны, бесконечно нужны,
Бабушки, дедушки – в вас наше счастье!
***
Дорогие бабушка и дедушка, поздравляю вас! Говорят, что любить сильнее, чем своих детей, можно только своих внуков. Спасибо вам за тепло и ласку, которую вы дарите! Пусть крепкое здоровье и хорошее чувство юмора будут с вами каждый день. Пусть в душе будет мир, гармония и радость, а в доме звучит веселый смех и пахнет ароматными пирогами! Живите еще много лет и подарите любовь своим правнукам!
***
Открытки и картинки в День бабушек и дедушек
Видео ко Дню бабушек и дедушек