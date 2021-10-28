В больницах со следующего года появится жестовый украинский язык

Со следующего года больницам будут выдвигаться требования по обеспечению перевода на украинский жестовый язык. Об этом на заседании Совета по безбарьерности заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает Укринформ.

"По инициативе Минздрава с 1 января 2022 года Кабинетом министров установлено требование к больницам, желающим заключить договор с НСЗУ, относительно подтверждения возможностей перевода на украинский жестовый язык. Это реальное требование, и оно имеет свой результат. Например, в Харькове обеспечено средствами коммуникации слабослышащих людей 87 заведений здравоохранения города" , - сказал Ляшко.

Также, по его словам, 3 045 заведений здравоохранения, законтрактованных НСЗУ, подали выводы о доступности зданий и помещений для людей с инвалидностью, обустроены пандусы, специальные лифты, подъемники и т.д.

Также министр добавил, что в Минздраве продолжается работа по развитию системы Централь 103, будет предусмотрена возможность вызова неотложной помощи неголосовым способом. Кроме этого, по его словам, начата работа по внедрению через приложение Дія возможности вызова неотложной помощи.

Ляшко напомнил, что в рамках программы "Большая стройка", Минздрав согласовал на следующий год концепты медицинского задания для 48 больниц.