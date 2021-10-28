Бразильская генпрокуратура получила доклад с обвинениями в адрес Болсонару

Комиссия Федерального сената Бразилии (верхняя палата парламента) в среду передала генпрокуратуре доклад о борьбе правительства с пандемией, в котором содержатся обвинения в адрес президента страны Жаира Болсонару. Об этом заявила в среду пресс-служба ведомства, сообщает ТАСС.

"Эта комиссия уже принесла результаты. У нас есть жалобы, начаты уголовные и гражданские процессы, есть чиновники, которые были отправлены в отставку. Получение этих материалов, в которых упомянуты лица, подсудные специальной юрисдикции, позволит нам ускорить оценку событий, которые могут быть признаны наказуемыми деяниями" , - приводит пресс-служба слова генпрокурора Аугусту Араса.

У ведомства есть 30 дней на рассмотрение доклада и выдвижение обвинения в отношении главы государства.