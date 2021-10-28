В полиции рассказали о допросе виновника ДТП в Харькове

16-летний виновник смертельного ДТП в Харькове Николай Харьковский ничего не говорит на допросе. Следствие расценивает это как нежелание сотрудничать, сообщает Обозреватель.

Парень ссылается на 63 статью Конституции Украины. Это может быть линия защиты от адвокатов задержанного, пояснил заместитель начальника полиции Харьковской области Сергей Чиж в эфире телеканала "Дом".

На данный момент несовершеннолетний находится в изоляторе временного содержания. Следователь и прокурор вручили ему подозрение. Чиж отметил, что у правоохранителей есть достаточно доказательств, что ДТП устроил именно Харьковский.

Харьковский был за рулем Infiniti.

Замначальника полиции добавил, что следствие по делу смертельной аварии учтет, что в 2019 году подозреваемый устроил стрельбу в супермаркете из травматического пистолета. Тогда суд вынес приговор два года, но с освобождением от наказания сроком на один год. Этот факт приобщат к делу и будут использовать в доказательствах.