Курс валют НБУ на 28 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 28 октября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 27 октября, упал на 5 коп до 26.37 за 1 доллар.

Курс евро упал на 3 коп до 30.64 за 1 евро.

Курс рубля снизился до отметки 3.76 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подешевел на 19 коп до 36.26 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 1 коп до 28.73 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого понизился до уровня 6.63 за 1 польский злотый.