Маск раскритиковал "налог на миллиардеров" от демократов

Илон Маск, возглавивший на этой неделе рейтинг миллиардеров по версии Forbes, обрушился с критикой на предложенный демократами в конгрессе США "налог на миллиардеров", сообщает РИА Новости.

Маск ответил на твит, автор которого предложил шаблон для письма от избирателя своему представителю в конгрессе. В письме законодателей призывают не поддерживать предложение сенатора Рона Уайдена обложить налогом нереализованный прирост капитала.

Автор письма пишет, что если начать облагать налогом рост состояния миллиардеров, вскоре конгресс примется за миллионеров, а затем и за обладателей вполне скромных инвестиций.