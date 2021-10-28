Глава Тайваня заявила о нарастающей угрозе от Китая

Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь заявила в интервью телеканалу CNN, что угроза со стороны Китая возрастает с каждым днем, и отметила, что верит в поддержку США в случае нападения, сообщает РИА Новости.

По ее мнению, для снижения уровня недопонимания между Тайванем и Китаем было бы полезно расширение коммуникации.

"Мы можем сесть за стол переговоров и поговорить о наших разногласиях" , - отметила она.

Она также выразила мнение, что США поддержат Тайвань "в случае нападения с материка".

Американский закон 1979 года устанавливает поддержку принципа единого Китая, однако предусматривает военную помощь США Тайваню.