Tesla поможет Jaguar Land Rover избежать штрафов

Концерн Jaguar Land Rover стал частью пула компании Tesla в Европе, что позволит компании избежать штрафов за превышение выбросов углекислого газа ее автомобилями в 2021 году, пишет Александр Мороз, РБК-Украина.

Согласно новым правилам Евросоюза, каждый автопроизводитель должен продавать как можно больше электромобилей, чтобы уложиться в средний уровень выбросов и тем самым избежать крупных штрафов.

Для автопроизводителей, которые не успевают электрифицировать свой модельный ряд, оставлена лазейка – они могут объединяться в так называемые "пулы CO2" со своими конкурентами, чтобы средний уровень вредных выбросов не превысил заданных ограничений.

Так, например, Volkswagen AG объединился с китайским MG Saic, который продает значительное количество электрических моделей. Что касается Jaguar Land Rover, то принадлежащая индийской Tata британская компания уже заплатила в прошлом году 50 млн долларов штрафов за сверхнормативные выбросы вредных веществ.

И похоже, платить больше не хочет, поскольку вступила в экологический альянс с Tesla и Honda. Понятно, что главную роль в "пуле" играет американский производитель электромобилей, поскольку его машины практически не загрязняют окружающую среду. И берет за "членство" немалые суммы.

Кроме того, не так давно этот "пул" покинул Fiat Chrysler Automobiles, влившийся в концерн Stellantis. Из-за ухода FCA, по слухам, Tesla лишилась выплат в размере около 2 млрд долларов.

Бизнес и ничего больше! Реальные выбросы никуда не исчезают, но вместо крупных штрафов регулятору можно обойтись умеренными выплатами своим более удачливым конкурентам.