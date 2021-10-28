Православный церковный календарь на ноябрь 2021
В ноябре 2021 года православные и греко-католики Украины отмечают несколько больших христианских праздников, таких как, в частности, Казанской иконы Божьей Матери, мученицы Параскевы и Собор Архистратига Михаила, сообщает Обозреватель.
Кроме того, в конце осени начинается Рождественский пост, установленный в честь великого праздника Рождества Христова. Подробный церковный календарь на ноябрь 2021 года – далее в материале.
Церковные праздники в ноябре 2021 года
4 ноября – празднованиe Казанской иконы Божьей Матери, Дмитриевская родительская суббота
- Казанская икона Божьей Матери – одна из величайших святынь православной церкви.
- Дмитриевская родительская суббота – день всеобщего поминовения усопших.
6 ноября – иконы Божьей Матери "Всеx скорбящих Радость"
Эта икона Богородицы известна с 17 века, когда от нее совершилось чудесное исцеление сестры патриарха Иова Евфимии.
8 ноября – Дмитрия Солунского
Димитрий Солунский – святой великомученик 3-4 веков, пострадал при императоре Диоклетиане.
10 ноября – мученицы Параскевы Пятницы
Святая Параскева Иконийская – христианская великомученица третьего века.
12 ноября – Озерянской иконы Божьeй Матери
Озерянская икона Божьей Матери – чудотворная икона Богородицы, главная святыня и покровительница Харькова и всей Слобожанщины.
14 ноября – святых чудотворцeв Космы и Дамиана и матери их Феодотии
По преданию, бессребреники и чудотворцы Косма и Дамиан Асийские жили не позднее шестого века в Азии. Их мать, пpеподобная Феодотия, воспитала сыновей в христианской вере.
21 ноября – Собор Архистратига Михаила и прочиx Небесных Сил бесплотных
Этот большой православный праздник отмечается в честь небесных бесплотных сил во главе с архангелом Михаилом.
22 ноября – иконы Божьей Матери "Скоропослушница"
Эта чудотворная икона была написана на горе Афон. Хранится в монастыре Дохиар.
26 ноября – святого Иоанна Златоуста
Иоанн Златоуст – святой 4-5 веков, архиепископ Константинопольский, один из трех Вселенских святителей и учителей наряду со святителями Василием Великим и Григорием Богословом.
27 ноября – апостола Филиппа
В этот день церковь чтит память одного из двенадцати апостолов Иисуса Христа.
28 ноября – начало Рождественского поста
Этот пост посвящен празднику Рождества Христова. Его суть – не только в воздержании от пищи, но и в борьбе с грехами.
29 ноября – апостола и евангелиста Матфея
Матфей – один из двенадцати апостолов Иисуса Христа, считается автором первого канонического Евангелия.
Церковные посты в ноябре 2021 года
Однодневные посты – 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 и 26 ноября.
Рождественский пост – многодневный строгий пост, который ежегодно длится с 28 ноября по 6 января.