В Украине появились школьные автобусы с новой внешностью

Школьный автопарк Ровенской области недавно пополнили 15 новеньких автобусов Богдан А22412. Они изготовлены на Луцком автосборочном заводе N1 компании “Богдан Моторс”, сообщает Автоцентр.

Машины с обновлённой носовой частью – с вертикально расположенной светотехникой Nolden и Hella появились ещё осенью прошлого года. Сейчас автобусы обрели оригинальную окраску, с чёрной окантовкой фар, которая делает машины зрительно ещё более привлекательными.

Транспорт закуплен за средства образовательной субвенции из Госбюджета – а это свыше 21 млн грн., а также благодаря софинансированию местных властей. Каждая из 15 территориальных общин получила по автобусу. Стоимость одной машины – 1 млн 620 тыс. грн.

Наибольшее число машин из новой партии ушло в Варашский район – 6 ед., 5 до Ровненского и ещё по два – до Сарнинского и Дубинского.

Сегодня в области работает уже 256 школьных автобусов. Потребность на следующие годы составляет ещё около 70 штук. Новые автобусы отвечают всем требованиям, в частности наличию ремней безопасности на пассажирских сиденьях.

В салоне – 29 мест для сидения. Также имеются датчики, которые не дают машине тронуться при открытых дверях.

Потребность в таких машинах растёт, так как протяжённость пешей зоны для школьников сократили с трех до двух км.

Модель Богдан А22412 длиной 8210 мм выполнена на агрегатной базе Ashok Leyland и оснащается 6- цилиндровым дизельным двигателем в 5,75 л и мощностью 167 л. с. Пятиступенчатая механическая КП и рулевое управление изготовлены по лицензии ZF. Подвеска колёс – зависимая, передняя на ресорах, задняя на пневмобаллонах.