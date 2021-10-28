Нефть Brent подешевела почти на 2%

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в четверг на данных о повышении запасов топлива в США на прошлой неделе, сообщает Интерфакс.

Кроме того, давление на рынок оказали новости о том, что Иран может в скором времени возобновить переговоры о ядерной программе.

Декабрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:06 подешевели на $1,57 (на 1,86%) - до $83,01 за баррель. В среду их цена упала на $1,82 (на 2,1%) и составила на закрытие $84,58 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром снижаются на $1,39 (на 1,68%) - до $81,27 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена рухнула на $1,99 (на 2,4%) и составила $82,66 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США за минувшую неделю увеличились на 4,27 млн баррелей - до 430,81 млн баррелей, сообщило министерство энергетики страны в среду.

Опрошенные S&P Global Platts аналитики прогнозировали сокращение на 100 тыс. баррелей.

Резервы бензина снизились на 1,99 млн баррелей и составили 215,75 млн баррелей, дистиллятов - на 432 тыс. баррелей, до 124,96 млн баррелей.

Между тем запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали на 3,9 млн баррелей - до 27 млн баррелей, что является минимумом с октября 2018 года.