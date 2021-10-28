Возле Торонто самолет приземлился посреди автобана
Возле Торонто, Канада, легкомоторный пассажирский самолет вынуждено приземлился на загруженном автобане. Об этом, со ссылкой на CBC News, сообщает Корреспондент.
Самолет вылетел из аэропорта Маркхама в пригороде Торонто, однако спустя несколько минут после взлета испытал технические сложности. Поняв, что технической способности вернуться в аэропорт нет, пилот и инструктор решили посадить самолет на 10-полосный отрезок автострады вблизи Торонто.
В результате никто не пострадал, самолет или автомобили не получили повреждений. Движение по трассе на некоторое время было остановлено, пока самолет не эвакуировали с дороги.