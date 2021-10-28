Прилив сил без кофе: врач назвал лучшие природные стимуляторы

Адаптогены - это природные стимуляторы. Помогают приспосабливаться к внешним неблагоприятным факторам и уменьшают силу от их воздействия, пишет Татьяна Турчаникова, РБК-Украина.

Они помогают восстановиться после стресса, переохлаждения, физического переутомления, тяжелых заболеваний, рассказала в своем Instagram врач-эндокринолог Катерина Григорьева. А еще - почувствовать прилив сил без кофе.

Оказывая влияние на все органы и системы, адаптогены способны и усиливать, и ослаблять определенные функции организма в зависимости от его потребностей. Помогают достигнуть баланса по самочувствию, настроению, психическому состоянию, физическим возможностям.

Возбуждающее действие от растительных адаптогенов не имеет побочных эффектов в виде бессонницы, усталости и т. п., как от лекарственных средств, назначаемых в подобных ситуациях.

Разделяют истинные и псевдоадаптогены. Истинные воздействуют на иммуно-нейроэндокринную систему и гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую ось (родиола розовая, ашвагандха).

Псевдоадаптогены не имеют всех свойств истинных, но могут использоваться в качестве тонизирующих средств в случае непереносимости или наличия противопоказаний к основным (цикорий, солодка).