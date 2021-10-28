Почему в Украине участились землетрясения и ждать ли катастроф

В октябре в Украине произошло несколько землетрясений. Последнее из них - в Закарпатской области. Всего с начала года подземные толчки зафиксировали уже 17 раз - на западе, юге и востоке страны, сообщает Страна UA.

Это явное увеличение сейсмической активности - за весь прошлый год было меньше землетрясений.

Землетрясения этого года

Поданным Главного центра специального контроля, который мониторит землетрясения в Украине в 2021 году было зафиксировано 17 случаев. Статистика по месяцам такая:

октябрь - 4 случая подземных толчков (в прошлом году был один),

сентябрь - 3 случая;

июль - 2 случая;

июнь - 2 случая;

май - 1 случай;

март - 2 случая;

февраль - 1 случай;

январь - 2 случая.

Всего 17 землетрясений за неполный год - тогда как за весь 2020-й было 16 случаев.

В начале года немного потрясло Запад Украины. В январе слабые толчки магнитудой менее 2 баллов сейсмографы зафиксировали в закарпатской и Львовской областях. Большинство людей ощущают землетрясения, сила которых от 3 баллов и выше.

В апреле до Одесской области докатились отголоски румынского землетрясения. Его могли ощутить люди, которые живут на последних этажах многоэтажек.

В сентябре землетрясение магнитудой 3,3 балла наблюдали в Донецкой области - в 12 километрах от города Доброполье. По оценкам специалистов реальной опасности не было.

А вот землетрясение под Тернополем магнитудой 4,3 балла, которое также произошло в сентябре, уже было ощутимым. Толчки чувствовались за 100 километров - не только в Тернопольской, но и в Ивано-Франковской, Черновицкой и Хмельницкой областях. "Проснулся от шума в шкафу с посудой" , - рассказал один из очевидцев в Ивано-Франковске.

В октябре подземные двухбалльные толчки зафиксировали на Прикарпатье, а в конце месяца на Закарпатье в районе города Виноградов (Береговский район). Магнитуда по шкале Рихтера составила 3,1 балла. Его могли почувствовать отдельные люди внутри помещения, особенно на верхних этажах.

Грозят ли Украине разрушительные землетрясения?

Одно из самых разрушительных землетрясений в Украине произошло почти сто лет назад.

В июне 1927 года шестибальные подземные толчки сотрясли южный берег Крыма. Погибших не было, разрушений тоже, но некоторые здания, особенно в окрестностях Севастополя покрылись трещинами, а в горах произошли обвалы. Поднялась паника, с полуострова выехали большинство туристов.

В сентябре того же года южный берег Крыма тряхнуло уже серьезнее. Очаг землетрясения был в районе Ялты.

Приближение стихии первыми заметили рыбаки. При абсолютно тихой погоде поверхность моря вдруг покрылась рябью, похожей на кипящую воду. Ночью серия толчков прокатилась от Алушты до Севастополя. Тогда погибли три человека, несколько десятков были ранены. Были разрушены дома в городах и предгорных деревнях. Пострадал Воронцовский дворец и Генуэзская башня.

Но подобные землетрясения, с очагом в непосредственной близости, для Украины редкость. Каждый год до нас доходят несколько десятков отголосков далеких землетрясений, большинство из которых магнитудой менее 3 баллов. То есть их фиксируют только приборы и не ощущают люди.

Самые сейсмически чувствительные регионы - Крым, Одесская область и Закарпатье. Именно там наблюдают основные подземные толчки.

Основную угрозу в этом плане несет румынская зона Вранча - область, где восточные Карпаты переходят в южные. Время от времени она генерирует подземные толчки, которые ощущают на юге и западе Украины.

Однако сейсмологи считают, что даже при самом неблагоприятном сценарии, колебания в Украине не будут мощнее 8 баллов да и то такое возможно не чаще, чем раз в пятьсот лет.

При этом прогнозы в целом по планете звучат не слишком обнадеживающе. И число землетрясений в этом году значительно выросло. Буквально каждую неделю поступают о них сведения из разных стран мира.

Почему мир начинает трясти все чаще?

Ученые говорят, что сейсмическая активность увеличивается из-за глобального потепления.

Национальный центр информации о землетрясениях США в настоящее время фиксирует около 20 000 таких катаклизмов по всему миру каждый год - или примерно 55 землетрясений в день. Правда крупных из них - единицы.

Впрочем, сами американские ученые делают оговорку, что рост числа мелких землетрясений связан с тем, что их научились лучше фиксировать и устанавливают больше аппаратуры. Но и крупных катаклизмов становится тоже больше.