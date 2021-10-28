Савченко и нардеп от "СН" устроили скандал в прямом эфире

Народный депутат VIII созыва Надежда Савченко, а также председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий устроили словесную перепалку в прямом эфире, сообщает Depo.ua.

Это произошло после того как Радуцкий спросил у Савченко, вакцинирована ли она от коронавируса.

В то же время нардеп бывшего созыва ВР заявила, что никто не имеет права знать, вакцинирована ли она от коронавируса. В ответ она также предложила депутату "провести экспертизу и узнать".

"Ни одна экспертиза не покажет, вакцинированы ли вы или переболели. У вас либо есть антитела, либо их нет" , – прокричала Савченко, пообещав Радуцкому встретиться в суде. ﻿

Также Савченко проигнорировала вопрос, покупала ли она COVID-сертификат.

"Госпожа Надежда показывает всей стране, что можно нарушать законодательство Украины" , – заявил Радуцкий.

В итоге Савченко так и не сказала, прививалась ли от коронавируса, а также где именно взяла "документ", с которым ее поймали в аэропорту пограничники.

Напомним, Надежду Савченко с сестрой Верой задержали 22 октября в аэропорту "Борисполь". Они пытались использовать поддельные сертификаты о вакцинации для попадания в Украину. Сама народная избранница VIII созыва заявила, что не подделывала COVID-сертификат. Также она добавила, что вакцинация от коронавируса в Украине является антиконституционной. По ее словам, украинское правительство начало "ветеринарную медицину" и "принудительную вакцинацию".