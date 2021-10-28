Какие авто дешевеют медленнее всего: рейтинг

Рейтинг iSeeCars сделан для автомобилей, доступных на рынке США, сообщает Судебно-юридическая газета.

Последние исследования показывают, что рынок подержанных автомобилей буквально сходит с ума. Дошло до того, что старый автомобиль продается дороже, чем новый, потому что он доступен сразу. Из-за отсутствия микрочипов поставки новых автомобилей могут задерживаться даже на год.

Эта необычная ситуация приводит к значительным изменениям в оценке амортизации подержанных автомобилей. Новое исследование iSeeCars анализирует 8,2 миллиона автомобилей 2016 модельного года, чтобы определить, какие модели имеют наименьшую и наибольшую потерю стоимости. Наиболее интересным выводом исследования является то, что средний 5-летний автомобиль обесценился на 40,1% в 2021 году по сравнению с 49,1% в 2020 году.

Согласно исследованию, Jeep Wrangler потерял лишь 9,2% своей стоимости после пятого года с момента выпуска, что составляет около 2796 долларов от стоимости новой модели. На втором месте находится Wrangler Unlimited с потерей 10,5%, за ним следуют Porsche 911 (12,8%), Toyota Tacoma (13,8%) и Toyota Tundra (19,5%).

Всего в десятку лидеров вошли 5 спортивных моделей, из которых на шестом месте Ford Mustang (-21,0%) и на седьмом месте Chevrolet Corvette (-22,7). Восьмое и девятое места занимают Chevrolet Camaro и Dodge Challenger с потерей 23,6% и 24,4% соответственно. На десятом месте идет Toyota 4Runner (-24,6%).

Также отмечается, что у Nissan Leaf самый большой износ за 5 лет - потеря 65,1% от первоначальной цены или в среднем 23 666 долларов. BMW i3 находится на втором месте - 63,1%, или 32 663 доллара, и в пятерку лидеров также входят BMW 7-Series (-61,5%), Maserati Ghibli (-61,3%) и BMW X5 (-60,3%).

В первую десятку также вошли Jaguar XF (-59,5%), BMW 5-Series (-59,1%), Audi A6 (-58,2%), Lincoln Navigator L (-57,7%) и Volvo S60 (-57,3%).