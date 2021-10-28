Кузин: 100% случаев в Украине - штамм "Дельта"
Вакцинация все равно продолжает эффективно защищать людей – даже если они инфицируются штаммом "Дельта" или "Дельта+", сообщает Украина 24.
Об этом заявил заместитель Министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
"В основном мутации, которые сейчас происходят во всем мире, способствуют тому, что уменьшается эффективность вакцины. Но вакцинация, в частности, все равно продолжает эффективно защищать людей - даже если они инфицируются штаммом "Дельта" или "Дельта+". Сейчас на территории Украины проводится секвенирование и мы действительно следим, какие сейчас штаммы у нас есть или циркулируют. Секвенированию подлежат случаи атипичного течения коронавирусной болезни или тяжелого течения, поэтому такие штаммы посылаются на национальный уровень, а мы смотрим", - сказал он.
"Сейчас 100% случаев, зафиксированных на территории Украины, - это преимущественно обычный штамм "Дельта", который гораздо более трансмиссивный и, действительно, он вызывает то, что люди его переносят гораздо труднее - почти в 5-6 раз растет в обеспечении кислородом. Но то, что мы видим: даже штамм "Дельта" люди, которые вакцинированы, все равно ее - именно коронавирусную болезнь, вызванную штаммом "Дельта", - переносят в более легкой форме. И в палатах интенсивной терапии и т.д. их сейчас гораздо меньше", - рассказал Кузин.