Кузин: 100% случаев в Украине - штамм "Дельта"

Вакцинация все равно продолжает эффективно защищать людей – даже если они инфицируются штаммом "Дельта" или "Дельта+", сообщает Украина 24.

Об этом заявил заместитель Министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

"В основном мутации, которые сейчас происходят во всем мире, способствуют тому, что уменьшается эффективность вакцины. Но вакцинация, в частности, все равно продолжает эффективно защищать людей - даже если они инфицируются штаммом "Дельта" или "Дельта+". Сейчас на территории Украины проводится секвенирование и мы действительно следим, какие сейчас штаммы у нас есть или циркулируют. Секвенированию подлежат случаи атипичного течения коронавирусной болезни или тяжелого течения, поэтому такие штаммы посылаются на национальный уровень, а мы смотрим", - сказал он.