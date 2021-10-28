Из-за схождения вагонов задерживаются десятки поездов
"Укрзализныця" предупредила о задержке многих поездов из-за схождения грузовых вагонов в Житомирской области.
Об этом говорится в сообщении компании.
Так, поезд №105 Киев-Одесса задерживается до 6 часов.
На 5 часов задержатся поезда №41 Днепр – Трускавец, №771 Киев – Хмельницкий и №110 Львов – Херсон.
Задержка до 4 часов у поездов:
- №769 Киев - Каменец-Подольский;
- №357 Киев - Рахов;
- №763 Киев - Одесса;
- №747 Киев - Львов;
- №145 Киев - Измаил;
- №82 Ужгород - Киев;
- №22 Трускавец - Харьков;
- №138 Хмельницкий - Лисичанск;
- №49 Киев - Трускавец;
- №41 Трускавец - Днепр;
- №50 Трускавец - Киев;
- №770 Каменец-Подольский - Киев;
- №14/114 Чоп, Солотвино - Киев;
- №30 Ужгород - Киев;
- №70/69 Мариуполь - Львов;
- №69/70 Львов - Мариуполь;
- №145 Измаил - Киев;
- №772 Хмельницкий - Киев;
- №134 Рахов-Николаев;
- №88 Ковель - Новоалексеевка;
- №771 Киев - Хмельницкий;
- №139 Киев - Каменец-Подольский;
- №715 Киев - Перемышль.
Поезд №81 сообщением Киев – Ужгород задерживается на 2 часа.
В "Укрзализныце" обещают до 10:00 открыть замедленное движение по этому участку.