Из-за схождения вагонов задерживаются десятки поездов

Из-за схождения вагонов задерживаются десятки поездов
Фото: Facebook

"Укрзализныця" предупредила о задержке многих поездов из-за схождения грузовых вагонов в Житомирской области.

Об этом говорится в сообщении компании.

Так, поезд №105 Киев-Одесса задерживается до 6 часов.

На 5 часов задержатся поезда №41 Днепр – Трускавец, №771 Киев – Хмельницкий и №110 Львов – Херсон.

Задержка до 4 часов у поездов:

  • №769 Киев - Каменец-Подольский;
  • №357 Киев - Рахов;
  • №763 Киев - Одесса;
  • №747 Киев - Львов;
  • №145 Киев - Измаил;
  • №82 Ужгород - Киев;
  • №22 Трускавец - Харьков;
  • №138 Хмельницкий - Лисичанск;
  • №49 Киев - Трускавец;
  • №41 Трускавец - Днепр;
  • №50 Трускавец - Киев;
  • №770 Каменец-Подольский - Киев;
  • №14/114 Чоп, Солотвино - Киев;
  • №30 Ужгород - Киев;
  • №70/69 Мариуполь - Львов;
  • №69/70 Львов - Мариуполь;
  • №145 Измаил - Киев;
  • №772 Хмельницкий - Киев;
  • №134 Рахов-Николаев;
  • №88 Ковель - Новоалексеевка;
  • №771 Киев - Хмельницкий;
  • №139 Киев - Каменец-Подольский;
  • №715 Киев - Перемышль.

Поезд №81 сообщением Киев – Ужгород задерживается на 2 часа.

В "Укрзализныце" обещают до 10:00 открыть замедленное движение по этому участку.

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