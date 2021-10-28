Из-за схождения вагонов задерживаются десятки поездов

"Укрзализныця" предупредила о задержке многих поездов из-за схождения грузовых вагонов в Житомирской области.

Об этом говорится в сообщении компании.

Так, поезд №105 Киев-Одесса задерживается до 6 часов.

На 5 часов задержатся поезда №41 Днепр – Трускавец, №771 Киев – Хмельницкий и №110 Львов – Херсон.

Задержка до 4 часов у поездов:

№769 Киев - Каменец-Подольский;

№357 Киев - Рахов;

№763 Киев - Одесса;

№747 Киев - Львов;

№145 Киев - Измаил;

№82 Ужгород - Киев;

№22 Трускавец - Харьков;

№138 Хмельницкий - Лисичанск;

№49 Киев - Трускавец;

№41 Трускавец - Днепр;

№50 Трускавец - Киев;

№770 Каменец-Подольский - Киев;

№14/114 Чоп, Солотвино - Киев;

№30 Ужгород - Киев;

№70/69 Мариуполь - Львов;

№69/70 Львов - Мариуполь;

№145 Измаил - Киев;

№772 Хмельницкий - Киев;

№134 Рахов-Николаев;

№88 Ковель - Новоалексеевка;

№771 Киев - Хмельницкий;

№139 Киев - Каменец-Подольский;

№715 Киев - Перемышль.

Поезд №81 сообщением Киев – Ужгород задерживается на 2 часа.

В "Укрзализныце" обещают до 10:00 открыть замедленное движение по этому участку.