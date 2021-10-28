В США заговорили о введении четвертой дозы COVID-вакцины
Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) допустили возможность введения четвертой прививки против коронавируса. В частности, людям, у которых фиксируется умеренная и тяжелая форма иммунодефицита, сообщает Обозреватель.
Прививки предлагают делать мРНК-вакцинами. Об этом говорится в новых рекомендациях американских специалистов по здравоохранению.
Дополнительную дозу советуют делать уже вакцинированным людям в возрасте от 18 лет с умеренным или тяжелым иммунным нарушением из-за состояния здоровья, приема иммуносупрессивных лекарств или лечения иммунодефицитом.
Если они получили одну или две инъекции (зависимо от того или иного препарата), а также бустерную, то четвертую прививку можно делать через шесть месяцев после третьей. Среди препаратов для такой иммунизации называют мРНК-вакцины Pfizer&BioNTech, Moderna или Janssen.
"Вакцины против COVID-19, одобренные FDA, не являются живыми и поэтому могут безопасно вводиться людям с ослабленным иммунитетом", – говорится в заявлении CDC.
Отмечается, что в ходе исследований у таких лиц в ограниченном количестве наблюдалась пониженная эффективность препарата по сравнению с участниками без ослабленного иммунитета.
Дополнительная прививка против COVID-19 в США рассматриваться для людей:
- с активным лечением опухолей и гематологических злокачественных новообразований;
- после трансплантации органов и в случае приема иммуносупрессивной терапии;
- которые получают терапию CAR-T-клетками или имеют гематокрит (HCT) в течение двух лет после трансплантации или приема иммуносупрессивной терапии;
- с умеренным или тяжелым первичным иммунодефицитом (например, синдром Ди Джорджи, синдром Вискотта-Олдрича);
- с запущенной ВИЧ-инфекцией.
"Небольшие исследования продемонстрировали, что дополнительная доза мРНК-вакцины против коронавируса у некоторых людей с ослабленным иммунитетом, получивших серию первичной вакцинации, может усилить ответ антител", – добавили специалисты.