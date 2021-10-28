Усик прокомментировал смену тренера в команде Джошуа

Действующий чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик высказал свое мнение о желании британца Энтони Джошуа сменить тренера перед реваншем с украинцем, сообщает УНИАН.

Усик заявил, что в его команде все прекрасно, а что происходит в лагере Джошуа - это его личные проблемы.

"Конечно, я видел видео, потому что мы собираем всю информацию. Но я не думаю об этом, потому что это дело Энтони Джошуа. Пусть он делает все, что хочет. Слава Богу, в моей команде все в порядке, каждый ее член на своем месте, поэтому все хорошо" , – приводит слова Усика Daily Mail.

Напомним, в сентябре этого года Джошуа вышел в ринг против обязательного претендента Александра Усика и проиграл единогласным решением судей. Украинец забрал себе пояса по версиям IBF, WBO, WBA и IBO.

Усик - Джошуа: что известно о реванше