Kia в третий раз представила новый Sportage

Компания Kia провела презентацию нового поколения модели Sportage. Нет, это не розыгрыш. Дело в том, что после корейского и европейского дебюта оценить новинку предложили американским потребителям, сообщает Обозреватель.

Напомним, что мировой дебют кроссовера Kia Sportage нового поколения состоялся минувшим летом, чуть позже анонсировали гибридную версию, затем в сентябре показали укороченный вариант для Европы. Теперь возможность приобщиться к новому творению корейских мастеров появился у жителей Северной Америки.

Слева Kia Sportage X-Pro, справа – Sportage SX. Источник: Kia

В США презентовали полноразмерный (корейский) вариант модели длиной 4660 мм, которая на 145 мм больше европейской версии и на 175 мм превышает этот параметр модели-предшественника. Колесная база (2755 мм) больше на 75 и 85 мм соответственно.

Главные технические отличия американской версии заключается в ассортименте силовых агрегатов. На домашнем и европейском рынках Sportage комплектуется турбированными моторами, а вот в США покупателям предложат безнаддувный 2,5-литровый 190-сильный GDI с комбинированным впрыском топлива. В паре с ним будет работать 8-ступенчатый "автомат" с обычным рычагом, вместо вращающейся "шайбы", как на других рынках. Покупатели смогут выбирать между передним или полным приводом.

Кроме того, новинка будет доступна в двух новых версиях – X-Line и X-Pro. Первая отличается 19-дюймовыми, иными бамперами с хромированными вставками, черными корпусами зеркал, более мощными рейлингами и черными окладами стекол. "Внедорожная" версия X-Pro получила 17-дюймовые матово-черные диски с "зубастыми" шинами BFGoodrich, противотуманные LED-фары, дополнительный режим Snow, подогрев лобового стекла и форсунок омывателей. В исполнении X-Pro Prestige к этом списку добавятся мощные светодиодные фары-прожекторы, вентиляция передних кресел и электропривод переднего пассажирского сидения.

Слева Kia Sportage SX, справа – "внедорожная" X-Pro. Источник: Kia

Производить Kia Sportage будут на заводе компании в штате Джорджия, где уже собирают модели K5, Sorento и Telluride. У дилеров новинка ожидается в начале будущего года.