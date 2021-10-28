Тина Кароль выпустила клип на песню "Двойной рай"

Популярная украинская певица Тина Кароль выпустила клип на новую песню "Двойной рай". Артистка предстала перед поклонниками в новом эротическом образе, сообщает Обозреватель.

Соответствующий ролик она опубликовала на личной странице в Instagram. Полную версию клипа на новую песню опубликовали на официальном аккаунте певицы в YouTube .

О чем клип Тины Кароль "Двойной рай"

В новой работе Тина Кароль предстала в новом эротическом образе. Она сделала себе челку и примеряла на себя несколько откровенных образов в "Total black". В клипе артистка демонстрировала, как заряжала оружие и стреляла в мишень, как сексуально выгибалась и лежала в постели.

Кадры из нового клипа Тины Кароль.

Тина Кароль в откровенном образе. Источник: instagram.com/tina_karol

Напомним, певица в анонсе альбома писала о том, что ее музыкальная работа – это повесть о любви. В ней есть пронзительные тексты и мотивы меланхолии. Также она отмечала, что посвятила альбом "одному человеку и отношениям" и "своей свободе". К слову, стиль альбома Тины Кароль выполнен в ритм-н-блюзе.