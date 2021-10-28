Арестович заявил, что беспилотники не запрещены Минскими соглашениями
Беспилотники турецкого производства Bayraktar, которые украинские военные впервые использовали против артиллерии боевиков на Донбассе, не запрещены Минскими соглашениями, сообщает Деловая столица.
Такое заявление сделал спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире телеканала "Наш".
"Я не вижу там ни одного упоминания о нарушении Минских соглашений. Немцы призывали стороны к сдержанности. Это я видел и слышал. Bayraktar не запрещены Минскими соглашениями. Я не знаю, о чем говорит спикер, я могу сказать, что содержит этот комплекс дополнительных мер по режиму прекращения огня от 22 июля 2020 года", — проинформировал Арестович.
Напомним, во вторник, 26 октября, Украина впервые применила на Донбассе ударные беспилотники Bayraktar TB2, ранее закупленные в Турции. В то же время пресс-секретарь МИД Германии Андреа Зассе заявила, что дроны используют все стороны, хотя Минские соглашения позволяют это исключительно миссии ОБСЕ.