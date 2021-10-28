Подростки теперь могут удалять свои фото из поиска Google
Google позволил подросткам удалять свои фото из результатов поиска. Такое нововведение позволит молодым людям лучше контролировать свой цифровой след, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.
"В соответствии с новой политикой любой человек моложе 18 лет, а также его родители или опекуны теперь могут потребовать удалить изображение из результатов поиска, выполнив несколько простых шагов", - объяснили в компании.
Отмечается, что для удаления изображения Google попросит сообщить некоторые личные данные несовершеннолетнего - имя и возраст, а также предоставить URL-адреса фотографий, которые нужно удалить и условия поиска, по которым снимки появляются в поисковой выдаче.
Важно отметить, что удаление изображения из результатов поиска Google не удаляет его из интернета.