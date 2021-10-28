Угроза нацбезопасности: в США запретили работу китайского оператора

Соединенные Штаты запретили подразделению China Telecom Ltd., одного из трех крупнейших китайских государственных операторов связи, работать в стране, сославшись на «серьезные» проблемы национальной безопасности на фоне напряжения между Вашингтоном и Пекином, сообщает Радио Свобода.

China Telecom (Americas) Corp. обязана прекратить свою деятельность в Соединенных Штатах в течение 60 дней в соответствии с приказом, утвержденным 26 октября Федеральной комиссией связи (FCC), в котором указывается на опасность того, что Пекин может использовать компанию для подслушивания или нарушения работы коммуникаций и «заниматься шпионажем» и другой вредной деятельностью против Соединенных Штатов.

"Владение и контроль над компанией со стороны правительства Китая создают значительные риски для национальной безопасности и правоприменения" , - говорится в заявлении комиссии.

Представитель China Telecom отметил, что решение американской комиссии "разочаровывает". Он добавил, что компания сделает все возможное, чтобы продолжить обслуживать своих клиентов.

Соединенные Штаты продолжают усиливать давление на Китай по ряду вопросов, включая Тайвань, Гонконг, права человека, торговлю и технологии.

Администрация президента США Джо Байдена расширила начатую при бывшем президенте кампанию по ограничению доступа китайских фирм к технологиям и рынкам США по соображениям безопасности.

Регулирующие органы США также приняли меры против других китайских компаний, прежде всего частного телекоммуникационного гиганта Huawei, которому было запрещено использовать сервисы Google для Android, и у которого отключен доступ к ключевым компонентам.

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