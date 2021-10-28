В Китае ввели ограничения на высоту небоскребов, которые планируют строить. Высота зависит от размера конкретного города и количества населения в нем, сообщает Буквы.

В городах с населением более 3 миллионов человек запрещено строить небоскребы высотой более 500 метров.

Также существуют ограничения по строительству небоскребов высотой более 250 метров. Их разрешено строить только с соблюдением строгих ограничений. При этом население города должно быть не менее 3 млн человек.

Все жилые здания высотой более 80 метров и административные здания высотой более 100 метров должны соответствовать местным стандартам противопожарной безопасности. Иначе правительство не разрешит их строительство.

Также в Китае запретили строить небоскребы в исторических районах, объектах культурного наследия и районах с интенсивным движением транспорта.